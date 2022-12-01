Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın durumu yarın oynayacağı maçla belli olacak. Uruguay'ın turnuva macerası sürerken Galatasaray cephesinin Muslera konusunda öfkeli olduğu ortaya çıktı.





12 YIL SONRA MUSLERA'YA DÜNYA KUPASI ŞOKU

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore, golsüz berabere kalmıştı. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmamıştı. Teknik direktör Diego Alonso, kaleyi Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e emanet etti. Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

PORTEKİZ MAÇINDA DA OYNAMADI

Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera ile Lucas Torreira, Güney Kore maçının ardından son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Portekiz karşılaşmasını da yedek kulübesinde tamamladılar.









GALATASARAY'DA MUSLERA ÖFKESİ

Formda bir şekilde Dünya Kupası'na giden tecrübeli kalecinin yedek bırakılması sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. İlk yarının yıldızlarından Muslera'nın moralsiz dönmesinden korkuluyor.

Sabah gazetesinde yer alan Levent Tüzemen'in yazısına göre Fernando Muslera'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yedek kalması nedeniyle Galatasaray'ın endişeli olduğunu aktardı. İşte Tüzemen'in Muslera yorumu:

'TAM BİR AKIL TUTULMASI'

"Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez'in yerine getirilen Diego Alonso, selefinin izlerini silip, kendi bir takım kurmak istiyor. Bu çok doğal ancak Sivas'taki döneminde kulübede oturan Rochet'i kaleye geçirip, Muslera'yı yedek bırakmak tam bir akıl tutulması.

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'YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇAYDI'

Muslera, 2010'da dünya dördüncüsü olmuş, 2011'de Copa Amerika'yı kazanan Uruguay'ın kalesini korumuştu. Kalecilikten öte lider kimliğine sahip bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçtan sonra yüzünden düşen bin parçaydı. Belli ki Alonso; Godin ve bazı futbolcuları arkasına alıp, kafasına göre bir takım oluşturmaya çalışıyor. Birçok oyuncunun bu durumdan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Valverde bile etkisiz kalıyor. Genç Pellistri, kanatlara hareketlilik getirmesine rağmen ilk 11'de başlayamıyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜN EGOSU YÜZÜNDEN!

Trabzonsporlu Maxi Gomez'in yanı sıra Suarez de kulübede oturuyor. Uruguay defansı, yenilen gollerde büyük hatalar yaptı. Bu hataların başını Godin çekmesine rağmen kaptan olarak sahaya çıkmaya devam ediyor… Kısaca tecrübesi ve bilgisi ile Muslera oynaması gerekirken Alonso'nun egosu yüzünden maalesef görev alamıyor. Ayrıca G.Saray'da başarılı olan Torreira'ya da görev verilmiyor.





OKAN BURUK VE YÖNETİM URUGUAY HOCASINA TEPKİLİ

Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve yönetim; Muslera ve Torreira'nın yedek bırakılması nedeniyle Uruguay'ın hocasına tepkili. Sarı-kırmızılılar, özellikle formda ve güle oynaya milli takıma giden Muslera'nın moralsiz bir şekilde geri dönüş yapmasından endişe duyuyorlar."



