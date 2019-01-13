Galatasaray'da Muslera dahil herkes satılık!

Galatasaray'da Rodrigues gitti, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok gidiyor, Maicon ve Ozan Kabak'a teflifler var, Belhanda ile Fernando’ya da her gün yeni talipler çıkıyor. Teknik heyetin de, bu oyuncularla ilgili yönetime kritik bir rapor verdiği öğrenildi.

13 Ocak 2019, Pazar 09:36
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Galatasaray'da Muslera dahil herkes satılık!

Galatasaray’da ayrılık rüzgarları giderek daha sert esmeye başladı. Rodrigues’i Suudi Arabistan’a gönderen Sarı- Kırmızılılar, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’u da gözden çıkardı. Diğer taraftan genç stoper Ozan Kabak’a çok ciddi teklifler var. Maicon da bir süredir transfer görüşmesi yapıyor. Ayrıca Belhanda ile Fernando’ya her gün yeni bir talip çıkıyor. Galatasaray Yönetimi, gelen her teklifi değerlendirmeye çalışıyor. Ayrıca teknik heyetin de, ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili çok kritik bir rapor hazırladığı öğrenildi.

‘Yeter ki yeri dolsun’

Teknik patron Fatih Terim’in, “Muslera dahil, değerini bulan her oyuncu satılabilir” diyerek yönetime destek verdiği, buna rağmen başta Ozan olmak üzere bazı isimler için çeşitli şartlar öne sürdüğü belirlendi. Tecrübeli hocanın en büyük isteği, transfer listesinde yer alan takviyelerin bir an önce gerçekleşmesi. Fatih hoca, ilk yarı bitmeden birkaç hafta önce de, kadroda geniş çaplı bir operasyon yapılacağının sinyallerini vermişti.

Metin Karabaş

Haberin fotoğrafları için tıklayınFatih Terim acılar içinde kalan Bruma ile yakından ilgilendi

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