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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıyor

Diagne'nin sakatlığı sonrasında forvet transferine hız verildi. Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonu bulunan Mohamed için girişimler hızlanacak.

20 Aralık 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıyor

Sarı-Kırmızılılar'da, Mbaye Diagne'nin Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tüm transfer politikası değişti. Gözler, golcü konusunda yapılacak hamleye çevrildi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ilk hedef Aslan'ın formasını kiralık olarak giyen Mostafa Mohamed'in bonservisini almak olacak.

1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek ile bu hafta yeniden masaya oturulacak. Galatasaray Yönetimi'nin, Mohamed'in 4 milyonDolar'lık satın alma opsiyonunu ödemesi ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor. Mohamed, bu sezon 26 maçta 5 gol, bir asist yaptı.

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