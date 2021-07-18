Geçen sezon Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten takıma katılan Mostafa Mohamed, kısa sürede Sarı Kırmızılı ekibe uyum sağlamış, 16 lig maçında 8 gol atmıştı.

Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Attığı birbirinden şık goller ile alkış alan Mohamed, PSV maçında da takımının kilit isimlerinden bir tanesi olacak.





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