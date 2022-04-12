Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig ’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Fenerbahçe karşısında ilk 11’de başlayanlar küçük sahada koordinasyon hareketleri ile devam etti. Bu grup dar alanda top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe maçında ilk 11 başlamayanlar ise büyük sahaya geçip top kapma, pas, şut çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştılar.

Galatasaray, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.