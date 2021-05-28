23 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın kadrosuna seçilen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk eleme maçında forma giyemeyecek. Olimpiyatlarda C Grubun'da yer alan Mısır, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile mücadele edecek. Mısır'ın oyunlara grup aşamasında veda etmesi halinde Mostafa Mohamed, 28 Temmuz'dan sonra takıma dönebilecek.