Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku!
Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku... 23 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın kadrosuna seçilen yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacağı ilk eleme maçında forma giyemeyecek.
23 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın kadrosuna seçilen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk eleme maçında forma giyemeyecek. Olimpiyatlarda C Grubun'da yer alan Mısır, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile mücadele edecek. Mısır'ın oyunlara grup aşamasında veda etmesi halinde Mostafa Mohamed, 28 Temmuz'dan sonra takıma dönebilecek.