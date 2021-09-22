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Galatasaray'da Mostafa Mohamed için geri dönüş zamanı

Galatasaray'da geçen sezon transfer olduğu ilk günleri mumla aratan ve adeta gol orucuna giren Mostafa Mohamed, uzun süre sonra Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönüş yapacak.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed için geri dönüş zamanı

Geçen sezon transfer olduğu ilk günleri mumla aratan ve adeta gol orucuna giren Mostafa Mohamed, uzun süre sonra Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönüş yapacak. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun transferiyle geri planda kalan Mısırlı forvetin, bugün patlama yapması bekleniyor.

Bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta da golü bulunmayan Mohamed'in, artık son şanslarını oynadığı, böyle devam etmesi durumunda ise bonservisinin kesinlikle alınmayacağı belirtiliyor. Terim'in, özel hayatında sorunlar yaşadığı iddia edilen Mostafa Mohamed ile özel bir görüşmeyaparak, onu Kayseri deplasmanına motive etmeye çalıştığı öğrenildi.


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