Galatasaray 'da geçen sezon transfer olduğu ilk günleri mumla aratan ve adeta gol orucuna giren Mostafa Mohamed, ilk 11'de başladığı Rize deplasmanında golünü attı. Karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Mısırlı forvet, 11 Mayıs 2021'deki Denizlispor maçından sonra ilk kez gol attı ve gol hasretine son verdi.

Galatasaray'ın oynadığı 16 resmi maçın 14'ünde şans bulan ve suskunluğunu bozamayan Mohamed, bu sezonki ilk Süper Lig golünü de atmış oldu.

Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed'in bonservisini Galatasaray, 4 milyon Dolar karşılığında satın alabilecek.







