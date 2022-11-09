Galatasaray 'ın Fatih Terim döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'den Crystal Palace başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren başarılı oyuncu özellikle Fransız kulüplerinin ilgisini çekmişti.





Geçen sezon Bordeaux'ya transfer olacakken son anda transferinden vazgeçilen Mostafa Mohamed, Domenec Torrent döneminde de zaman zaman çok iyi performans gösterdi.

Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Mauro Icardi ve Haris Seferovic'in transfer edilmesiyle Mostafa Mohamed bir anda üçüncü alternatif durumuna geldi.

Mostafa Mohamed'in Nantes'taki ilk golü

SONUNDA FRANSA'YA GİTTİ

Her fırsatta kariyerine Fransa'da devam etmek istediğini söyleyen yıldız oyuncu için sezon başında Nantes teklif yaptı. Fransız ekibi 250 bin Euro'ya kiraldığı yıldız oyuncu için sözleşmeye, 5 milyon 750 bin Euro'ya transfer etmek opsiyonu koydurmuştu.

24 yaşındaki Mostafa Mohamed, kariyerini Fransa'da sürdürmeye karar verdi.

FRANSIZLARI ETKİLEDİ

Mısırlı yıldız Nantes formasıyla ligde 14, Avrupa Ligi'nde ise altı maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Mostafa Mohamed'in bu performansından memnun olan Teknik Direktör Antoine Kombouare, transferin gerçekleşmesi için yönetime rapor verdi.

Mostafa Mohamed ile her konuda anlaşan Fransız kulübü devre arasında 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyonu kullanmaya karar verdi. Nantes'ın 15 Haziran 2023'e kadar bu opsiyonu kullanma hakkı var.

Nantes kulübü yetkilileri Mostafa Mohamed'in gelecek de daha yüksek bir bonservis karşılığında satarak kar etmeyi planlıyor.



