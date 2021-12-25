Galatasaray 'da yılan hikâyesine dönen Mostafa Mohamed transferi mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı kulüp, Mısırlı forvetin 31 Aralık'a kadar geçerli olan 4 milyon dolar satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek'e resmi yazı gönderildi.

Bonservisi alınan Mohamed, ocakta ise takımını yalnız bırakacak ve Afrika Uluslar Kupası'nın yolunu tutacak. 9 Ocak-6 Şubat 2022 arasında Mısır Milli Takımı için ter dökecek 24 yaşındaki forvet; Giresun, Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarını kaçıracak.

Cezayir Milli Takımı'ndan davet alan Feghouli de Afrika Kupası'na gidecek.







