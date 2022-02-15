Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçında fizik gücü eksiğiyle dikkat çekerken, özel çalışmalara devam ediyor. 36 yaşındaki santrforun yerine oyuna giren ve attığı kafa golüyle Galatasaray 'a kritik 1 puanı getiren Mostafa Mohamed'in isefiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu belirtiliyor. Mısırlı yıldızın, Göztepe deplasmanı öncesi formaya Gomis'ten 1 adım daha yakın olduğu öğrenildi. Halil'i şimdilik kadroda düşünmeyen Torrent, bu iki isim arasında bir karar vermeye çalışacak.