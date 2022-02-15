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Galatasaray'da Mostafa Mohamed formaya yakın

Galatasaray haberi... Sarı-Kırmızılı ekipte Mısırlı yıldız Mohamed'in, Göztepe deplasmanı öncesi formaya Gomis'ten 1 adım daha yakın olduğu öğrenildi.

15 Şubat 2022, Salı 10:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed formaya yakın

Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçında fizik gücü eksiğiyle dikkat çekerken, özel çalışmalara devam ediyor. 36 yaşındaki santrforun yerine oyuna giren ve attığı kafa golüyle Galatasaray 'a kritik 1 puanı getiren Mostafa Mohamed'in isefiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu belirtiliyor. Mısırlı yıldızın, Göztepe deplasmanı öncesi formaya Gomis'ten 1 adım daha yakın olduğu öğrenildi. Halil'i şimdilik kadroda düşünmeyen Torrent, bu iki isim arasında bir karar vermeye çalışacak. 

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