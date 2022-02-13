Afrika Kupası'nda Mısır formasıyla final oynayan, ekstra izin istemeden hafta içinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Mostafa Mohamed, iki idmanla maça çıktı. Gomis transferi nedeniyle oyuna kulübede başlayan 24 yaşındaki santrfor, 60. dakikada oyuna dahil olurken, sahaya girmek için 5 dakika beklemek zorunda kaldı.

Üst üste gelen pozisyonlar ve kornerler nedeniyle Torrent, Mohamed'i gecikmeli olarak sahaya sürdü. Afrika yorgunu Mohamed, buna rağmen en kritik anda sahneye çıktı. 85'te Kerem'in kullandığı kornerde nefis bir kafa vuruşu yapan Mısırlı yıldız, skora dengeyi getirmeyi başardı.





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