Galatasaray 'da Mostafa Mohamed bilmecesi kafa karıştırdı. Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı.

Fatih Terim, kısa bir süre önce Mostafa Mohamed ile olarak, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Terim, Mısırlı yıldızı son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da süre bile vermedi. Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.

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