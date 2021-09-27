Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, ilk yarısında beklentilerin altında kaldığı ve 9 top kaybı yaptığı Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında fırtına gibi esti. Morutan, Halil'in beraberlik golü sonrası Galatasaray 'ın ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışmasında başrolü oynadı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Rumen oyuncu, Alexandru Cicaldau'nun pasında sağ kanatta topla buluştu.

Genç yıldız, İzmir ekibinden 3 oyuncuyu sırasıyla geçerek çaprazdan ceza sahası içerisine girdi ve sol ayağıyla zor bir açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Galatasaray formasıyla kariyerindeki ilk golünü attı.









Fatih Terim'e sarıldı

2-2 biten Kasımpaşa mücadelesinde Cicaldau'nun golünde pası veren (ilk asistiydi) Morutan, bu kez vatandaşından gelen asistle bu mutluluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu, golünün sevincini teknik direktör Fatih Terim'e sarılarak yaşadı. 84. dakikada yerini alkışlar arasında Oğulcan Çağlayan'a bırakan Rumen futbolcu, 90 dakika sonunda tribünlere üçlü çektirdi, bu önemli 3 puanı takım arkadaşları ve taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.







