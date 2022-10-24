Galatasaray , Süper Lig ’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Dün oynanan Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.



