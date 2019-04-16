Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda ligdeki son maça ilk 11’de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise salonda core ve stabilizasyon çalışmasının ardından sahada koşuyla antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, İM Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.