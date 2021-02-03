Galatasaray’ın ara transfer döneminde Mısır Ligi temsilcisi Zamalek’ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, dün akşamki Başakşehir mücadelesiyle ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 23 yaşındaki golcü, maçın ikinci yarısının başında Oghenekaro Etebo’nun yerine karşılaşmaya dahil oldu. Görev yaptığı süre boyunca Aslan’ın hücum hattında etkili olmaya çalışan genç oyuncu, oyunun uzatma dakikalarında kazanılan penaltı pozisyonunda topun başına geçti. Başarılı futbolcu, beyaz noktadan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırmayı başardı ve Cim Bom’daki kariyerine golle başladı.

2 şutla tamamladı

Mısırlı golcü, oyunun ikinci yarısında görev yaptığı 45 dakikalık bölümde 13 kez topla buluştu. Meşin yuvarlağı 8 kez takım arkadaşlarıyla buluşturan tecrübeli futbolcu, yüzde 62’lik başarılı pas yüzdesi yakaladı. Başakşehir kalesini 2 kez yoklayan genç futbolcu, birinde isabet yakaladı. 4 pozisyonda konuk ekip savunmacıları karşısında ikili mücadeleden galip ayrılan Mohamed, 3 kez de kayıp yaşadı.



