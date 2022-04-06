Galatasaray 'da başta Mostafa Mohamed, Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu olmak üzere genç oyunculara Avrupa kulüplerinden büyük ilgi söz konusu. Özellikle Avrupa Ligi'nde ortaya konulan performans, Galatasaraylı gençlerin piyasasını bir hayli yükseltmiş durumda. Çok sayıda kulüp temsilcisi ve menacerin, Sarı-Kırmızılılar'la iletişime geçerek bonservis araştırması yaptığı belirtiliyor. Ancak Başkan Burak Elmas ve kurmaylarının, transferler konusunda yeni seçilecek yönetime daha rahat bir hareket alanı sağlamak üzere görüşme isteklerini geri çevirdiği öğrenildi.

İkilinin görevi son bulunca...

Bir önceki plana göre Luis Campos ve Pasquale Sensibile, bu oyuncuların Avrupa kulüplerine satışında aktif rol oynayacaktı. Ancak seçilecek yeni yönetimle birlikte bu ikilinin de görevi son bulacağı için, planlar suya düşmüş oldu. Galatasaray'dan istedikleri geri dönüşü alamayan Avrupalı temsilciler de şimdilik beklemeye geçti. Diğer taraftan yeni yönetimin bu 4 genç oyuncuyu yüksek fiyatlara satarak, çok ciddi bir transfer bütçesi oluşturabileceği ifade ediliyor.

Metin Karabaş