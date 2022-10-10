Ya z transfer döneminde Galatasaray 'ın , İngiliz ekibi Norwich'te n kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, kısa süre içerisinde ülkeye uyum sağladı. Ada'da 2.5 milyon Euro kazanmasına rağmen Sarı Kırmızılılar ile 1.5 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu için harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor. Ancak bu konuda Norwich ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan, 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmayı çok istiyor.

Devre arasında çalışmalar başlıyor

Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuya daha fazla forma vermenin hesaplarını yapıyor.

Vedat Muriç: Galatasaray, ondan çok fazla katkı alabilir

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Rashica'yı FANATİK'e değerlendirdi. Başarılı golcü, Rashica için, "Ülke futbolumuzun yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Türk futboluna çok çabuk adapte sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuda oldukça istekli. Galatasaray'a transfer olurken konuştuk elbette. Onun başarılı olabileceğini söylemiştim. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Galatasaray, ondan çok fazla katkı alabilir. Hücuma her zaman çeşitlilik kazandırabilecek, Okan hocaya alternatif ofans opsiyonları sağlayacak bir oyuncu karakterine sahip. Son derece profesyonel ve saha içine odaklanan bir karakter. Ben Rashica'nın Türkiye'de çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum . Gerektiğinde hücumun her pozisyonunda görev alabilecek düzeyde taktiksel olgunluğa sahip" değerlendirmesini yaptı.







