Ömer Bayram, İzlanda ve Andorra’ya karşı Ay-Yıldızlı formayı giymek için çalışmalara başlarken, Muslera Uruguay’a, Babel Hollanda’ya, Luyindama Demokratik Kongo’ya, Nagatomo Japonya’ya, Feghouli Cezayir’e, Lemina da Gabon’a gitti. Ayrıca Atalay Babacan, Ercan Şirin ve Yunus Akgün U20 Milli Takımı’nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçına çağrıldı. Berk Akdemir, Kaan Arslan ve Süleyman Luş da U19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı 3 maçın kadrosunda yer aldı.