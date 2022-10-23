Galatasaray , Süper Lig 'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Dries Mertens, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Kırmızı kartın oyuna olumsuz etkisine değinen Mertens, "Açıkçası yazık oldu. Çünkü ilk yarıda bir kırmızı kart görüyoruz ve bunun kırmızı kart olup olmadığını da bilmiyoruz. İyi oynuyorduk, fırsatlar yakaladık ve çok erken bir kırmızı kart... Bu doğrudan maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama doğrudan maça etki etti" dedi.

İlk golünü atmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Belçikalı yıldız, "Umuyorum elbette bu devam eder. Ama bundan daha önemlisi bizim 3 puan almamız. Maça baktığınız zaman kırmızıdan önce çok çok iyi oynuyorduk. Kırmızı kart... Bir hata yapabilirsiniz ama bu çok fazla maçı etkiliyor" ifadelerini kullandı.