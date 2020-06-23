Aylar öncesinden prensipte el sıkıştığı Mert Hakan Yandaş'ın geçen hafta Fenerbahçe ile kesin anlaşmaya vardığının ortaya çıkması Galatasaray'da taşları yerinden oynattı.

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahayı yeni sezonda takımında görmeyi çok isteyen Fatih Terim, ön protokole rağmen bu transfer bitmeyince hayal kırıklığı yaşadı. Fatura operasyonu yöneten transferden sorumlu idari menajer Şükrü Hanedar'a çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'nin kapmasının ardından Galatasaray- Gaziantep FK maçında gözler Şükrü Hanedar'ı aradı. Ancak Hanedar pazar akşamı Türk Telekom Stadı'ndaki maçta yoktu.

Hanedar cezalı ya da hasta olmadığı müddetçe içeride-dışarıda her maça geliyordu. Geçen hafta içinde Sivas'tan "Sağlık kontrolüne Kayseri'ye gidiyorum'' diyerek ayrılan Mert Hakan, Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle masaya oturdu ve Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçip sarı-lacivertli forma ile fotoğraf bile çektirdi.