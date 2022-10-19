Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı flaş takviyelere rağmen şu ana kadar hücum verimliliğinde çok başarılı olamayan Galatasaray , bu sorunu ortadan kaldırmak adına da çalışmalar yürütüyor. Sarı-Kırmızılıların yaz aylarında da gündeme gelen Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a yönelik ilgisini sürdürdüğü belirtildi.

Gol yollarındaki etkisizlik sürüyor

Galatasaray'da hücum etkinliği adına Mauro Icardi, Dries Mertens, Haris Seferovic, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica gibi önemli isimler transfer edilmişti. Son oynanan Kayserispor maçında da Mauro Icardi, Dries Mertens ve Juan Mata'nın birlikte oynamaları heyecan yaratsa da Galatasaray, yeni yıldızlarından istediği skor katkısını alabilmiş değil.





Transfer edilen hücum oyuncuları, şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadılar. Galatasaray'da şu ana kadar Bafetimbi Gomis, 4 golle öne çıkarken hücum hattından skor katkısı veren diğer isimler 2 golle Kerem Aktürkoğlu ve 1 golle Barış Alper Yılmaz oldu.

Depay hamlesi

Galatasaray, gol yollarındaki sorunu yeni bir yıldız takviyesi ile gidermek istiyor. Hollanda Milli Takımı ile harikalar yaratan Memphis Depay'ın Barcelona kariyeri pek de iyi gitmiyor. Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, onu devre arasında kadroya katmak adına temaslarda bulunuyor fakat kendisinin durumunun Dünya Kupası'ndan sonra belli olacağı aktarılıyor.

Sözleşmesi bitiyor

Memphis Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Yıldız oyuncunun sözleşme durumunda bir netlik sağlanması ise belirtildiği gibi Dünya Kupası'ndaki görüntü ile yakından alakalı.

Yaz aylarında gündemdeydi

Barcelona, Memphis Depay ile yollarını yaz aylarında ayırmak istiyordu. Bu doğrultuda Hollandalı yıldızın ismi, Galatasaray ile de anılmıştı. Fakat en ciddi görüşmeler Barcelona ile Juventus arasında gerçekleşmişti. Transferin bitme noktasına geldiği belirtilirken ekonomik nedenler ile son anda gerçekleşmemişti. Sonrasında da Aubameyang'ın ayrılığı ile Memphis Depay, takımda kalmayı seçti fakat yine aradığı şansı bulamadı.

Şans bulamıyor

Memphis Depay, yeni sezonda Barcelona'da aradığı şansı bir türlü bulamamış durumda. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı ki kadrodaki devamlılığı adına bunun da dezavantaj oluşturduğu ortamda 2 lig maçına çıkıp 1 gol atabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece toplam 16 dakika forma giydi. Hollanda ile başarılı performansını ise sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Gözler Dünya Kupası'nda

Barcelona, Memphis Depay'ın takımdaki durumunu netleştirmek adına Dünya Kupası'ndaki performansını görmek istiyor. Geleceğinin Katar'da düzenlenecek organizasyon sonrası şekilleneceği belirtilmekte.

Takımda kalma ihtimali çok düşük

Sport, Memphis Depay'ın Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası başarılı performansa rağmen takımda kalmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor. Barcelona'nın sözleşme uzatıp uzatmama kararı bir yana oyuncunun bakış açısı da belirleyici olacaktır. Nitekim Dünya Kupası'nda çok dikkat çekici bir performans sergilese dahi Barcelona'nın onun maaş yükünden kurtulmak isteyeceği aktarılıyor.

Galatasaray devrede

Memphis Depay için devrede olan takımlardan bahsedilirken bunlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın tavrına göre hareket etmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yaz aylarında olduğu gibi transfer görüşmeleri adına serbest bırakılırsa Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı İstanbul'a getirmek istediği ifade edilmekte.

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