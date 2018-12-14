Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'İn 16. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

14 Aralık 2018, Cuma 20:11
- A +
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılar yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.