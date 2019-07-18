Mbaye Diagne'yi henüz satmamasına rağmen forvet transferi için de büyük uğraş veren Galatasaray'da gündem Mbwana Samatta.

ZAM YAPILDI!

Belçika'da bulunan idari menajer Şükrü Hanedar, Genk kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Belçika basınına da yansıyan haberlere göre Tanzanyalı golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu 9 milyon Euro'ya çıkardı.

FORMÜLE YANAŞMIYORLAR

Genk'in ise bu formüle yanaşmadığı ve Samatta'yı hemen 10 milyon Euro'ya satmak istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar eğer Diagne'yi satarsa genç yıldız için bu rakamı gözden çıkaracak. Aksi durumda işler çok zorlaşacak.

Kaynak: Takvim