Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar hiçbir idman maçını gol atmadan tamamlamadı. Formuyla Falcao’yu bile gölgede bırakan Senegalli forvetin performansı, Fatih hocanın yüzünü güldürdü. İki yıldızı sık sık birlikte kullanarak 4-4-2’ye geçiş planları yapan Terim, orta saha transferinin de yapılması halinde şampiyonluğun en güçlü favorisi olacaklarına inanıyor. Herkesten önce idmanlara çıkan, sahayı en son terk eden Diagne, Süper Lig’in başlayacağı günü iple çekiyor.