Galatasaray ’ın 2019 yılında Kasımpaşa’dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda bir türlü bekleneni gösteremedi.

YERİNE GELEN SEFEROVİC'İN GOLÜ YOK

Galatasaray’dan birçok farklı takıma kiralık olarak gönderilen Diagne, bu sezon da Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig ’de müthiş bir performans gösteriyor. Galatasaray'ın transferi yapabilmek için Diagne'yi gönderdiği Seferovic ise hala Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı. İsviçreli futbolcu sarı-kırmızılı forma altındaki tek gol sevincini Türkiye Kupası'nda oynanan 7-0'lık Kastamonu karşılaşmasında yaşadı.





G.SARAY'DA İSTEDİĞİ ETKİYİ YARATAMADI

Galatasaray'ın 18/19 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu. Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Diagne, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı.

ÖNCE BRUGGE'A KİRALANDI

Birçok kez farklı takımlara kiralanan Diagne, Belçika ve İngiltere liglerinde kiralık olarak forma giydi. Diagne, 2019-20 sezonunun başında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralık olarak gönderilmişti. Burada 9 maça çıkan Diagne 4 gollük katkı sağlamıştı.





İNGİLTERE'DE 16 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bir sezon sonra ise devre arasında İngiliz ekibi West Bromwich'e yine kiralık olarak transfer olmuştu. 16 kez Premier Lig'de maça çıkan yıldız golcü 3 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

BEDELSİZ OLARAK KARAGÜMRÜK'E TRANSFER OLDU

Bu sezona da Galatasaray'da başlayan golcü oyuncu, bu kez bedelsiz olarak bir başka İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te sezona etkileyici başlayan Diagne, birçok futbolseveri de şaşkına çevirmeyi başardı.





12 MAÇ 7 GOL

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev alan Mbaye Diagne, henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı.

GOLLERDE ÇİFT HANE BEKLENTİSİ

Son oynanan Antalyaspor maçında mücadeleci yönü ve takipçiliğiyle öne çıkan Diagne, taraftarlarını etkilemeyi başaran isimlerden birisi oldu. Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca 1 sezonda çift hanelere ulaşan Diagne'nin Karagümrük'te çift haneli gol sayısına ulaşabileceği öngörülüyor.





G.SARAY'DA 14 MAÇTA 2 GOL ATABİLMİŞTİ

Diagne, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 14 kez forma şansı bulmuş ve yalnızca 2 gol kaydedebilmişti. Golcü oyuncunun performansının yükselişe geçmesi de Galatasaraylı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla ve ilgiyle takip edildi. (Sabah)