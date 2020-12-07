Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında 3 gol atan Diagne, Hatayspor'u da boş geçmedi. Adeta küllerinden doğan Senegalli golcünün performansının yükselmesinin perde arkası da ortaya çıktı.

Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi. Kayseri ve Rize'den sonra Hatay'ı da boş geçmeyen Senegalli yıldız, "Bu takımın birinci forveti benim" dedi.

29 yaşındaki oyuncunun performansındaki yükselişin perde arkasında şu gerçekler yatıyor:

1- Vurdumduymaz imajının aksine duygusal olan Diagne, sezon başı eleştirilerden olumsuz etkilendi.

2- Sosyal medyayı yakından takip eden Senegalli, hat-trick yaptığı Rize maçı sonrası takipçi sayısı 10 bin artınca, başarılı olduğu sürece sevginin süreceğini anladı.

3- Kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamalarla kendisine sahip çıkınca Diagne'nin motivasyonu üst seviyeye çıktı.

4- Gol atacağından emin olan 29 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybeden milli takımdan ağabeyi Diop için tişört hazırladı ve dediğini yaparak golden sonra Diop'u andı.

5- Taraftarın desteğini hisseden Diagne'nin öz güveni yerine geldi ve son 3 haftada Kasımpaşa'daki günlerine geri döndü.

Sabah