Galatasaray , Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

1.5 MİLYON DOLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray, Santos Kulübü’ne 21 yaşındaki stoper için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Brezilya ekibi de bu teklife sıcak bakarken Galatasaray’ın kontenjan sorununu bu Transfer adına bir an önce halletmeye çalıştığı öğrenildi.