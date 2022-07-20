Yeni kulübü Karagümrük'te ilk golünü atan Mbaye Diagne'nin yeni temsilcisi Fatih İlek, Senegalli futbolcunun Galatasaray 'dan ayrılma süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Okan Buruk'la konuştu

Radyospor'a konuşan İlek, ''Diagne ile menajerlik sözleşmesi imzaladım. Temsilcisi benim. İstanbul'daki çalışmalarda, Galatasaray'da kalacağı yönünde bir fikir vardı; ama kampta Diagne'nin sürekli oynamak istediğini söylemesi Okan Buruk'u karar almaya itmiş olabilir. 'Kulübede oturmak istemiyorum, kiralık git dediniz, gittim, sözleşmem donduruldu, yedek kaldım; ama bundan sonra oynamak istiyorum. Dünya Kupası var, kariyerimi düşünmek zorundayım. 11'de oynamayacaksam, ayrılmak istiyorum' dedi. Galatasaray da çok hızlı davrandı. Bizim de en son haberimiz oldu. 1 sene sözleşmesi vardı. Feshedildi'' dedi. Öte yandan, Karagümrük,'ün Diagne'nin maaşının 800 bir Euro'luk bölümünü ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu 2.4 milyon Euro kazanıyordu. Galatasaray 1.4 milyon ödeme yapacak.

David Martinez ve Nicolas De la Cruz

Fatih İlek, River Plate'te oynayan stoper David Martinez ve orta saha Nicolas de la Cruz'u Galatasaray'a önerdiğini belirterek, ''River Plate'ten iki oyuncu ile ilgili yetki aldım. David sol stoper. Galatasaray'ın bu yönde bir arayışı var. İkisini de önerdim. Galatasaray şartlarını sordu. Dönüş yapmalarını bekliyorum. Bu hafta somutlaşır'' şeklinde konuştu.