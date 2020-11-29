Diagne, 45+1’de takımını, geçen haftaki Kayserispor maçında olduğu gibi penaltıdan 1-0 öne geçirdi. 52’de Senegalli forvet, Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içinde farkı 2’ye çıkardı. Daha önce 11 Mayıs 2019’da son olarak Rize’ye 2 gol atan tecrübeli forvet, 79’da bu kez Emre Kılınç’ın asistinde üçüncü golüne imzasını atıp, hat-trick yaptı. En son bir maçta 3 golünü, Nisan 2019 Yeni Malatya karşısında atan ve Aslan’ın o tarihten bu yana hattrick yapan son oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncu, bu başarısını tekrarlamış oldu. Diagne böylece bu sezonki 12. resmi maçında rakip fileleri 6 kez sallamış oldu.







