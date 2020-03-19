ÜST üste sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray, son iki hafta Sivas ve Beşiktaş karşısında toplam 4 puan bırakırken, son haftaların formda ismi Feghouli de beklentilerin uzağındaydı. Sivas’ta bir asist yapsa da iki net fırsattan yararlanamayan Cezayirli, son olarak Beşiktaş karşılaşmasında da iki pozisyondan faydalanamadı.

Gollere devam etse G.Saray zirvedeydi

KISACA Feghouli son iki maçta gollerine devam etseydi, sarı kırmızılı takım 53 puanla zirvedeydi. Buna karşın teknik direktör Fatih Terim Galatasaray’ın şampiyonluk mücadelesinde en kilit isimlerden birinin Feghouli olduğu görüşünde... İstatistikler de tecrübeli teknik adamı doğrular nitelikte. Cezayirli yıldız, şampiyonluğun kazanıldığı son iki sezonun ilk yarılarında düşük performans sergilemesine rağmen ikinci devrelerde ise adeta şahlanıyor. (Hürriyet)