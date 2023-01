Galatasaray 'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübün resmi kanalları üzerinden Türkiye'deki ilk röportajını verdi. Golcü oyuncu, birçok konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı.

'İnanılmaz bir karşılamaydı'

İlk olarak karşılama töreni hakkında görüşleri sorulan yıldız oyuncu, "İnanılmaz bir karşılamaydı. Tüm ailemle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte geldik. Yolculuk sırasında da videolar yaptık, şarkılar söyledik. İnanılmaz bir karşılamaydı gerçekten. Çok keyif aldık, çok iyi hissettik kendimizi" dedi.

Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Icardi, "Hazırlık dönemindeydik. Erden Timur ile görüntülü konuşmalarımız oldu sürekli. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarımla, ailemle bir istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelme fikrinde çevremdekilerin, ailemin çok etkisi oldu ve buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı. Saha içinde saha dışında... Sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladı. Çok güzel bir süreç oldu benim için" ifadelerini kullandı.

'Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi'

Deplasmanda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçına değinen Arjantinli yıldız, "Türkiye'ye geldiğimden beri herkes kazanmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da sürekli taraftarlar benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Bu maçın öncesinde de sakatlık geçirmiştim maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım fakat az dakika da olsa oyuna girebilmek ve maçta katkı sağlayabilmek benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten anlatıldığı kadar keyifliydi. Kazandığımız için de çok mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok 15 dakikada işini görebiliyor' ifadelerine ilişkin görüşü sorulan Icardi, "Ben oynamaya hazırdım. Tabii günün sonunda hocamızın vereceği bir karar. Takdirle seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra 1 gol, 1 asist ile takıma yardımcı oldum. Tabii her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat taktiksel seçimler olur. Hocamızın da farklı şeyleri göz önüne alması gerekiyor. Ben mutlu oldum tabi oynayabildiğim süre için ve takımıma yardımcı olabildiğim için" dedi.

Sakatlığı sonrası iyi durumda olduğunu belirten golcü oyuncu, "Ufak bir sakatlık geçirdim. O arada tedavi süreci sırasında kendimi iyi bir şekilde hazırlayabildim ve Fenerbahçe maçına yetiştim. Şu anda da kendimi hazır bir şekilde hissediyorum. Sürekli hocamız için kendimiz için kendimi öne koymaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Forvet hattındaki yarışa da değinen Icardi, "Gomis, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Seferovic, milli takım oyuncusu. Biz bir takımız. Tabii hocamızın seçimler yapması gerekiyor. 11 kişi oynayabiliyor sadece sahada. Bu deneyimiyle Gomis, son zamanlarda çok iyi performans sergileyebilen genç arkadaşımız Barış var. Hepimizin %100'ünü vermesi ve bu kararı hoca için zorlaştırması gerekiyor ki kendi aramızda sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda hepimizin tek bir amacı var o da şampiyon olmak, kupa kaldırmak" dedi.

'Türkiye'nin en büyüğü olarak her hafta her maçı kazanmak için çıkmamız gerekiyor'

Şampiyonluk yarışında avantaj yaratıp yaratmayacak şeylere ilişkin soruya ise tecrübeli oyuncu, "Türkiye'nin en büyüğü olarak her hafta her maçı kazanmak için çıkmamız gerekiyor ve biz de bu şekilde yapıyoruz. Derbi de olabilir, ligin sonuncusuyla da karşılaşıyor olabiliriz. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aslında benim ilk oynadığım maçlardan bir tanesinde deplasmanda oynamıştık ve bunda da kötü bir durumla karşılaşıp kaybettik. Görebiliyoruz ki her maçı kaybetme riski söz konusu. Dolayısıyla her maçı kazanmak için çıkmamız ve ciddiye almamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Avantaj olarak da şunu söyleyebilirim. Birbirimize güvenmemiz, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Yani hep birlikte aynı amaç için çalışmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon da, kupaları kaldıran da biz oluruz" yanıtını verdi.

Nef Stadyumu'ndaki atmosferden övgüyle bahseden Mauro Icardi, "İnanılmaz bir atmosfer hakikaten. Dediğiniz gibi birçok büyük kulüple birçok güzel stadyumda maç yapma fırsatı yakaladım fakat buradaki inanılmaz ve en iyi atmosferlerden bir tanesi diyebilirim. Ben PSG'de oynarken bir Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştık ki o zaman da aynı izlenimleri edinmiştim. Şimdi ise bu takımın bir oyuncusu olarak aynısını hissediyorum" dedi.

Gol sevincinin hikayesi sorulan yıldız oyuncu, "Serie A'da oynadığım Sampdoria - Genoa maçından kalan bir şey. Bir klasiktir orada. O zaman 19 yaşındayım ve ilk defa 11 çıkmışım. 88-89 gibi tam dakikasını hatırlamıyorum veya 85 ki maçın sonlarına doğru bir dakikaydı ve orada ilk golümü attım. İçimden gelen hareket oydu ve ben de o hareketi yaptım. O zamandan beri de yapmaya devam ediyorum" cevabını verdi.

Gheorghe Hagi için söylenen "Sağ ayağına 500 sayfa roman yazılır, son satırına da solaktı diye eklenir" sözünün tam tersinin kendisi için geçerli olup olamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Icardi, "500 sayfayı bilmem ama Fenerbahçe derbisinde sol ayağımla bir gol attım ki şu ana kadar iki tane var, onu yazabiliriz en azından. Umarım daha fazlasını atarım ki daha fazla hikaye yazabiliriz bunun için" dedi.

'Kendimi evimde hissediyorum'

Arjantin ve Türkiye'nin futboldaki benzer tutkusu sorulan yıldız oyuncu, "Çok kez söyledim ki gerçekten kendimi evimde hissediyorum buraya geldiğim zaman. Çünkü milli takımları olsun, kulüpleri olsun sürekli inanılmaz tutkulu bir şekilde tüm taraftarlar takımlarını, oyuncularını destekliyorlar. Kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Burası o açıdan Arjantin'e çok benziyor" dedi.

Taraftarın desteğine değinen Icardi, "Taraftarın bu tutkusu, bizi desteklerken karşı tarafa da yoğun bir baskı yaratıyor. Biz her zaman onu büyük bir güç olarak hissediyoruz. O güç, bizim için iyiyken rakiplerimiz için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim için güzel bir his" ifadelerini kullandı.





Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası düşünceleri ve Messi paylaşımı sorulan golcü oyuncu, "Bir gönderi yayınladım bununla ilgili. Çünkü 45 milyon Arjantinlinin gerçekten yıllardır istediği bir şeydi. Yıllardır futbol çok önemli Arjantin'de. 2014'te bir final oynadık ama orada kaybettik maalesef. Copa America'da da istediğimiz şeyleri yapamadığımız zamanlar oldu. Finalissima oldu İtalya ile... Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelememiş bir ülkeydi. O seviyeye çıktığımız için çok mutluyuz. Özellikle Messi'yi de koymamın sebebi, her şeyi kazanmıştı fakat bir Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten hak ettiği bir şeydi. O yüzden özellikle onunla koymak istedim. Elbette Arjantin'in çok iyi, dünya seviyesinde oyuncuları var. Bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı diye düşünüyorum" dedi.

Takım içinde kimlerle yakın olduğu sorusunu cevaplayan Icardi, "İspanyolca konuşanlarla biraz daha fazla yakın olabiliyorum. İşte Lucas olsun, Sergio olsun... Nando ile Juan ile İspanyolca konuşuyoruz. Dries ve Seferi ile İtalyanca da konuşabiliyoruz. Gençlerle de aramız çok iyi. Onun dışında günlük olarak çok yardımcı oluyor tabii bu tarz böyle sakin bir ortamın olması, aramızın iyi olması. Daha rahat oldukça da daha hoş bir ortam oldukça da daha iyi çalışmamızı sağlıyor. Bu da bizim, maçlarda daha iyi işler çıkarmamızı sağlıyor" dedi.

Saçını sarıya boyatmasının yarattığı etki sorulan Mauro Icardi, "Gördüm gerçekten birçok insan saçını boyatıyor. Üzerine çok düşünmedik aslında. Biz Lucas ile Beşiktaş maçından önce konuşurken, 'Saçımı boyatacağım ben' dedim. 'Aaa hadi yapalım' şeklinde gelişti. Sonra Beşiktaş maçı oldu. Daha sonra da sosyal medyada herkes saçını boyamış şekilde bana atmaya başladı. Büyük küçük herkes saçını boyatıyor ve gönderilerini benimle paylaşıyordu. Hoşumuza gitti bu. Maçı kaybetmiş olsaydık insanlar saçını boyatmıyor olabilirdi" dedi.

Dövmelerinin anlamına ilişkin soruyu da yanıtlayan Icardi, "Küçükken başladım aslında dövme yaptırmaya. Hepsinin farklı anlamları var elbette. Özellikle ailemi temsil eden birçok dövmem var ve vücudumun neredeyse tamamını kapladım. Şu anda benim için çok önemli olan şeyleri vücudumda taşımak istiyorum. O yüzden özellikle de aileme yakın hissetmek için onlara yer vermeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.





Antrenmanlar dışında evinde vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Arjantinli yıldız, "Sürekli evdeyim aslında. Antrenmana geliyorum. Antrenmandan sonra evime dönmeyi, evde olmayı seviyorum. Akşamları bazen yemeğe çıktığımız oluyor. Ama genel olarak benim hoşuma giden şey evde kalmak" dedi.

Türk müziği ve Türk yemekleri hakkındaki görüşleri sorulan Icardi, "Hoşuma gidiyor. Soyunma odasında çok kez arkadaşlarım müzik açıyorlar ki o müzik genelde Türk müziği oluyor. Hoşuma gidiyor. Onun dışında Türk yemeği de takım yemeğine götürmüştüm bütün takımı ve Türk yemekleri yenen bir restorana gitmiştik. Orada da çok hoşuma gitmişti. Orada keyif aldım. Zaten aşırı seçici de değilimdir. Hoşuma da gitti dolayısıyla" cevabını verdi.

Son olarak taraftarlara mesajını ileten yıldız oyuncu, "Net bir mesajım var. Hep beraber olmamız, buna devam etmemiz gerekiyor. Şu anda çok güzel bir an yaşıyoruz. 8 maç kazandık. Onlarla birlikte olmak sahada çok yardımcı oluyor. Umarım sezonun sonunda da hepsini mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.