Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray , transferin son gününde bombaları birer birer patlatmış ve iki dünya yıldızı Mauro Icardi ile Juan Mata'yı da kadrosuna katmayı başarmıştı. Milli aranın ardından ligde Adana Demirspor'un konuğu olacak Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, iki büyük oyuncusunu hızlı bir şekilde ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Adana deplasmanı sonrasında haftayı BAY geçecek olan Aslan'da Buruk, 15 Ekim'deki Kayserispor (d) karşılaşmasına kadarki süreyi en iyi şekilde kullanmak istiyor.

Gomis'in yerine...

Icardi'yi, 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ikinci devresinde ilk kez sahaya süren tecrübeli teknik adam, Arjantinli oyuncudan iyi bir performans almıştı. Icardi, Calvo'nun kendi kalesine attığı galibiyeti getiren golde pozisyonun içindeydi. Deneyimli teknik adamın hedefi Icardi'yi, Adana'daki mücadelede Gomis'in yerine direkt ilk 11'de başlatmak olacak. Sezon başı hazırlığı hiç yapmayan Mata'yı da bu maçta kadroya almak isteyen Okan hocanın kafasındaki düşünce, karşılaşmanın gidişatına göre de İspanyol futbolcuya süre vermek olacak.

Hazırlıklar yarın başlıyor

Konyaspor'u mağlup ederek Milli araya moralli giren Galatasaray'da teknik heyet, takıma 3 günlük bir izin verdi. Ülkelerinin Milli takımlarına çağrılmayan futbolcular da hemen soluğu tatil için farklı yerlerde aldı. Sarı Kırmızılılar, Milli maçlar sonrasında ligde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise yarın, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Metin Karabaş







