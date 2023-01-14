Galatasaray , geçen hafta Kadıköy'de tam 30 yıl sonra Fenerbahçe 'yi 3 farklı mağlup etmişti. Okan Buruk ve öğrencileri bu skorla birlikte Sarı-Lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselterek ligin ilk devresini zirvede bitirmeyi garantilemişti. Galatasaray, ligde yoluna doludizgin devam ediyor. Aslan'ın son kurbanı Hatayspor oldu. İlk düdükle birlikte adeta rakibini yarı sahasına hapseden Sarı-Kırmızılılar, yine farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Böylece Cim Bom, yarın Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti.









Okan Buruk'un gözü efsanelerde

Galatasaray, 2012-13 sezonundan sonra ilk kez ligin ilk devresini zirvede tamamlarken, müthiş serilere de imza attı. Cim Bom, ligde peş peşe 8. galibiyetini aldı. Okan Buruk, kulüp tarihinde bunu başaran 4. isim olurken, kişisel rekorunu da geliştirdi. Buruk, şimdi gözünü efsanelerin rekoruna ortak olmaya dikti. Galatasaray tarihinde peş peşe 9 zafer elde isimler Mustafa Denizli (1987-88 sezonu) ve Fatih Terim (2011-12 sezonu) oldu. Antalyaspor karşısında da 3 puan gelmesi durumunda Buruk, iki efsaneyi yakalayacak. Sarı Kırmızılılar, ligde 8 maçlık kazanma serisine uzanırken, arada iki de kupa galibiyeti elde etti. Resmi müsabakalardaki zafer serisi 10 maç.

En az yiyen takım

Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 10 maçta topladığı 23 puanla bu alanda açık ara ligin en iyisiydi. Cim Bom, iç sahadaki formunu da yükseltti. Aslan, evindeki 8. mücadelede 6. kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgisi bulunuyor. Galatasaray ayrıca ligin ilk yarısında en az gol yiyen takım konumunda. Okan Buruk'un ekibi 18 maçta sadece 13 gol yedi.

Fırsatçı Mata

Okan Buruk, cezalı olan Dries Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'ya forma verdi. Galatasaray'da tüm oyuncular maça çok iyi başlarken, İspanyol yıldız belki de aksayan tek isim oldu. Tecrübeli futbolcu sık sık pas hatası yaptı, top kaybı yaşadı. Oyundan çıkacak ilk isim olarak Mata görülürken, ilk yarının uzatma dakikalarında her şey değişti. Önce 45+4'te Dubois'nın arka direğe yaptığı ortada oraya hareketlenen yıldız futbolcu, bomboş pozisyonda kafayla ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarttı.

Sadece 2 dakika sonra Juan Mata yine doğru zamanda, doğru yerdeydi! Icardi'nin şutunda kaleci Erce'den dönen topu iyi takip eden 34 yaşındaki oyuncu bir kez daha ağları havalandırdı. Mata, ilk yarının en kötü olarak görülürken, soyunma odasına bir anda 2 golle girdi! İspanyol futbolcu, 71. dakikada alkışlarla kenara geldi.





İlgili Haberler Okan Buruk tarihe geçti, Volkan Demirel kabusu yaşadı





Tribünler yine tıklım tıklım

Galatasaray taraftarı, Hatayspor karşılaşmasında da bildiğiniz gibiydi! Sarı-Kırmızılı futbolseverler, Nef Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurup, 90dakika boyunca takımlarına destek verdi. Bu arada 44 binden fazla biletli seyircinin karşılaşmayı takip ettiği bilgisine de ulaşıldı.

Ezeli rakipler sahada buluştu

Uzun yıllar boyunca birbirlerine karşı iki ezeli rakibin formasını giyen Fernando Muslera ve Volkan Demirel, bu kez farklı bir şekilde rakip oldu. Muslera, Hatayspor karşılaşmasında takımının kalesini korudu. Demirel ise Akdeniz ekibinin başındaydı. İkili, karşılaşma öncesinde birbirlerine sarıldı. Demirel, 90 dakika sonunda ise sahadan hüzünle ayrıldı.

Sınırdakiler sorunsuz bitirdi

Galatasaray'da Mertens, sarı kart cezası nedeniyle Hatayspor karşısında görev yapamadı. Dünkü mücadele öncesinde ise Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakçı kart sınırında olan isimlerdi. Barış, Kerem ve Abdülkerim dün ilk 11'de sahaya çıktı, Berkan ise 71'de oyuna dahil oldu. 4 oyuncu da mücadeleyi kartsız tamamlamayı başardı. Antalyaspor karşısında Aslan'da cezalı oyuncu olmayacak.

Leo Dubois'dan ilk asist

Fransız bek oyuncusunun Türkiye Kupası maçlarında 2 asisti vardı. Dubois, ligde Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı golde ortayı yapsa da hanesine asist yazdıramamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, dün siftah yaptı. Leo Dubois, 45+4. dakikada ceza sahası içinde soldan arka direğe topu kaldırarak Juan Mata'nın golünün hazırlayıcısı oldu. Asıl bölgesi sağ bek olan Fransız yıldız, savunmanın solunda yine iyi bir şekilde mücadele etti.









Yunus Akgün form tutuyor

Yunus, sezona 11'in değişilmezi olarak başlamış ancak isteneni veremeyince yerini kaybetmişti. Bir süre yedek kalıp süre alamayan, ardından sakatlık yaşayan Yunus Akgün, sözleşmesini uzatarak yeni bir sayfa açtı. 22 yaşındaki oyuncu, geçen hafta derbide sonradan oyuna girip etkili bir performans sergilemişti. Genç yıldız, dün de 71'de oyuna dahil olurken, Bafetimbi Gomis'in golünde asist yaparak tabelaya katkı sağladı.

Hocasının güvenini boşa çıkarmadı

Okan Buruk'un övgüyle bahsettiği Bafetimbi Gomis, hocasının güvenini boşa çıkartmadı. Kendisine süre verilen her dakikada müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan Fransız yıldız, 71'de oyuna girip, 5 dakika sonra fileleri sarstı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan üst üste 2 gol

Son dönemlerin yükselen ismi Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor karşılaşmasında da göz doldurdu. Genç kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla zaferin mimarlarından biri oldu. Akdeniz ekibi karşısında 9. dakikada fileleri sarsıp, perdeyi açan 24 yaşındaki futbolcu, ayrıca Sarı-Kırmızılı forma altındaki kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde bir gol atan Kerem, Cim Bom'da üst üste 2 kez gol atmış oldu. Yıldız oyuncu, sezon genelinde ise Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.









Okan Buruk: Herkes sahada iştahını gösteriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Oyuncularımın oynama isteği yüksek. Herkes sahada iştahını gösteriyor. Erken goller ve erken pozisyonlar kritikti. İlk yarıda birçok rekor kırmış olabiliriz. İştah bize ilk yarıda goller getirdi, içeriye 3-0'la girdik. 2 tane net gol pozisyonu verdik. İyi ofansif oyunun yanında defansif hatalarımız vardı. Biz attık, onlar atamadı ama daha çok gol atabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz."

'Derbi sonrası önemliydi'

"Fenerbahçe derbisi sonrası bu maç önemliydi. Konsantrasyon eksikliği var mı derken muhteşem bir ilk yarı oynadık.Ne kadar konsantre, iştahlı ve ciddi olduğumuzu ortaya koyduk." 'Bu iştahdevamederse...' "Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmak. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok.Çok zor bir lig ve çok kaliteli takımlar var. Ligdeki birçok takım doğru oynuyor. Şu an ilk yarı maçlarını tamamladık. İkinci yarıya başlayacağız. Antalyaspor ile zorlu bir maç yapacağız. Arada Alanyaspor ile kupa maçımız var. Oyuncularım aynı iştahlarını, açlıklarını devam ettirirse daha fazla galibiyet alacağız."

Transferde net mesajlar

"Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak.UğurÇiftçi de bunlardan biri. Bunların yanında kadromuzu güçlendirmek istiyoruz.Çok acele edecek durumda değiliz. Ancak, fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ben takımıma, oyuncularıma çok güveniyorum. Önce onları kazanmak istiyorum."

Mauro Icardi'nin varlığı yetti

Mauro Icardi, tarihi Fenerbahçe zaferinde 75. dakikada oyuna girmesine rağmen derbiye damgasını vurmuştu. Arjantinli forvet önce Kerem'e asist yapmış, ardından son saniyelerde harika bir golle maçı bitirmişti. Icardi, 12 Kasım'daki Başakşehir mücadelesinden sonra ilk dün 11'de sahaya çıktı. Aslan'ın süperstarı belki ağları sarsamadı, asist bile yapmadı ama yine gecenin yıldızlarından biri olmayı başardı. İlk golde, Icardi'nin hava topu mücadelesine çıktığı rakibi topu Kerem'e doğru indirdi, Milli yıldız perdeyi açtı.

Erce kurtardı ama...

İkinci golde Icardi ceza sahasında soğukkanlı bir kontrolden sonra pasını Dubois'ya aktardı, Fransız oyuncunun ortasında Mata farkı 2'ye çıkardı. 45+6. dakikada ise pres yapıp topu kapan Mauro İcardi ceza sahasına yaklaşıp sağ ayağıyla sert bir plase gönderdi. Erce'den seken topu bir kez daha Mata ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, 90 dakika sahada kalırken kalitesini ve klasını bir kez daha gösterdi.





İlgili Haberler Bafetimbi Gomis: Geçen sene bu atmosfer yoktu





ICARDI GERÇEĞİ! ORTAYA ÇIKTI...

Karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılılar'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteği kırmadı. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı. Sevince katılmayarak soyunma odasının yolunu tutan Mauro Icardi'nin 4-0'dan sonra takımın frene basmasına sinirlendiği öğrenildi.

TARAFTARI MEST ETTİ

Hırsı ve isteği nedeniyle sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların övgü yağmuruna tuttuğu Arjantinli yıldızın bu nedenle direkt tünele doğru hareket ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.