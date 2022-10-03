MENÜ

Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği

Kulüpten izinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülen Mauro Icardı'nin teknik heyetten izin aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın yıldız forvetinin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

03 Ekim 2022, Pazartesi 06:55 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği

Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin’e gitmişti. İlk etapta Arjantinli forveti, kulüpten izinsiz gittiği öne sürülmüştü. Fakat gelen son bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin, teknik heyetten izin aldığı belirtildi. Icardi’nin, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi yaşanmıştı... Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, son idmanda takımla çalışmasına rağmen ağrı hissettiğini söylemiş ve kadrodan çıkarılmıştı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almadı. 


İlgili Haberler
Galatasaray'da Sacha Boey'a özel tebrik


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...