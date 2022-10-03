Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin’e gitmişti. İlk etapta Arjantinli forveti, kulüpten izinsiz gittiği öne sürülmüştü. Fakat gelen son bilgilere göre 29 yaşındaki forvetin, teknik heyetten izin aldığı belirtildi. Icardi’nin, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi yaşanmıştı... Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, son idmanda takımla çalışmasına rağmen ağrı hissettiğini söylemiş ve kadrodan çıkarılmıştı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almadı.







