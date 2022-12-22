Son olarak Süper Lig 'de Beşiktaş ve Başakşehir karşı oynayan Galatasaray 'da Icardi attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arjantinli golcü yönetime kararını iletti.





SAKATLIĞI GEÇTİ FLORYA'YA DÖNDÜ

Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı. Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı.

Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.

WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ

Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı. Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, Messi'ye övgüler yağdırırken "İşte şampiyon Arjantin.

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Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI

Galatasaray’da kiralık forma giyen veya bir senelik opsiyonlu kontrat yapan futbolcular mutlu ve devam etmek istiyorlar.

Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray’da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

ICARDI İÇİN BİR ADIM ÖNDE

Özellikle Icardi’nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray’da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

Yine Rashica’nın da Galatasaray’da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Aslan’da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.





SEFEEROVIC HARİÇ

Sarı-kırmızılı takımda Seferovic dışında kiralık olarak forma giyen isimlerden kimsenin mutsuz olmaması ve kariyerlerini burada sürdürme isteği Florya’daki büyük değişime bağlanıyor.

ÖZBEK: 'TEK ADRES GALATASARAY'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek dedi.

Beykoz Üniversitesi'nde, "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Özbek, "İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Avrupa'da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin" diye konuştu.

ICARDI MÜJDESİ: BONSERVİS ÇALIŞMALARI VAR

Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız.





Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." diye konuştu.