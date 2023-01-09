Süper Lig'de Galatasaray 1 puan farkla lider geldiği Kadıköy'den 4 puan farkla lider olarak dönüyor... Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 50 bin taraftarının önünde Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 yıktı.

Sacha Boey kusursuzdu

Sezon başında takımdan gönderileceği konuşulan Sacha Boey, daha sonra Galatasaray'da kadronun en kilit oyuncularından biri haline gelmişti. Her maçta performans anlamında üzerine koyarak giden Boey, Fenerbahçe karşılaşmasında da harika bir futbol ortaya koydu. Kısa süre sol bek oynadıktan sonra asıl yeri olan sağ beke geçen Fransız oyuncu, hem savunmada hem de hücumda çok etkiliydi. 22 yaşındaki futbolcu, derbide 4 top kapmayla oynadı ve 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.Sarı-





Nelsson geçit vermedi

Galatasaray'da birçok oyuncu mükemmele yakın oynarken, savunmada Victor Nelsson kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Stoperde Abdülkerim Bardakçı ile birlikte son derece uyumlu bir görüntü çizen Nelsson, özellikle Michy Batshuayi'ye adım attırmadı. Rakibin defans arasına kritik toplarını da engelleyen Danimarkalı savunma oyuncusu, hava toplarında da hemen hemen hiç rakiplerine topu bırakmadı.

Berkan basmadık yer bırakmadı

Fenerbahçe derbisi öncesi iç sahada 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında çok iyi bir oyun ortaya koyan Berkan Kutlu, dünkü mücadelede de teknik direktör Okan Buruk'tan formayı kaptı. Hocasının kendisine olan güvenini bir kez daha boşa çıkarmayan 24 yaşındaki orta saha, sahada adeta basmadık yer bırakmadı. 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Berkan, alkışı da sonuna kadar hak etti.

Icardi'den asist, Kerem'den enfes vuruş

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Kerem Aktüroğlu, sahanın en iyileri arasındaydı. Kadıköy'deki mücadelede önemli fırsatlar yakalamasının yanı sıra takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırlayan Kerem, takımının tam ihtiyaç duyduğu anda Aslan'ın ikinci golünü ağlara yolladı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde 24 yaşındaki futbolcu, Mauro İcardi'nin pasında enfes bir vuruşla kaleci Altay'ı geçerek golünü attı.





Uzatmalarda oyundan çıktı

Bu sezon ligde 3-2 kazanılan Kasımpaşa (d) maçında 2 ve 7-0 galip gelinen Başakşehir (d) mücadelesinde hat-trick yapan Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı ise kariyerinde ikinci kez fileleri havalandırdı. Kerem bundan önce 21 Kasım 2021'de iç sahada Cim Bom'un 2-1 mağlup olduğu derbide takımının tek golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında ise yerini Juan Mata'ya bıraktı.

Girdi ve 2 dakika sonra...

Sarı-Kırmızılılar'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. 20 günlük tedavi sürecinin ardından Fenerbahçe derbisiyle kadroya geri dönen Icardi, kalitesini girer girmez gösterdi. 29 yaşındaki yıldız, 76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve sadece iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yaptı.





5 maç 9 gole katkı

Klas bir dokunuşla topu Kerem'e vererek onu Altay'la karşı karşıya bırakan Arjantinli oyuncu, 90+10'da Serdar Dursun'un hatalı pasında hemen topu kaptı ve soldan ceza sahasına girip, zor pozisyonda maçı bitiren golü attı. Derbi öncesi en son Başakşehir'i 7-0 yendikleri maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Icardi, ligde son 5 mücadelede 9 gole katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli futbolcu bu maçla birlikte ligde gol sayısını 5'e, asistini 4'e yükseltti.



