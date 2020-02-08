Galatasaray’da Martin Linnes konusunda hayal kırıklığı yaşanıyor. Ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan ve ikinci yarıda oynamaya başlayan Norveçli futbolcu, eski günlerine geri dönemedi.

Linnes’in Alanya ile yapılan kupa maçında da sahadan çıkması ve hasta olduğunu söylemesi tepki topladı. Cim-Bom’da maç eksiği göze çarpan 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmaması da eleştiri konusu oldu. Norveçli futbolcu, Alanya ile yapılan kupa maçında ilk yarı sonunda kendi isteği ile kenara gelmiş ve ikinci devreye çıkmamıştı. Sarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı zorunlu olarak sol beke geçirilmişti.

İKİ MAÇI KALDIRAMADI

Linnes’in, ciddi bir sorunun olmamasına rağmen hastalığını bahane gösterdiği ve fiziksel olarak bir haftada iki maçı kaldıramadığı öğrenildi.

ÖMER BAYRAM FORMÜLÜ

Kasımpaşa maçı öncesi Linnes’in bu durumu teknik heyeti de sıkıntıya soktu. Bu nedenle tedavisi süren Saracchi’nin durumu merakla bekleniyor. Ancak Uruguaylı futbolcunun yetişmemesi durumunda Terim’in fizik yönünden iyi görünmeyen Linnes’i mi oynatacağı yoksa Ömer Bayram formülü üzerinde mi duracağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Skorer