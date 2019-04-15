Galatasaray'da Martin Linnes korkuttu

Galatasaray’ın Norveçli sol beki Martin Linnes, Victor Moses’la çarpışmasının ardından karşılaşmayı bandajla tamamladı.

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:31
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Galatasaray'da Martin Linnes korkuttu

Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın sol beki Martin Linnes, karşılaşmanın 35. dakikasında Victor Moses’in hava topu mücadelesinde yüzüne karşı yaptığı sert müdahele sonucunda acı içinde yerde kalmış ve mücadeleye bandajla devam etmişti.

Norveçli, sahaya geri döndükten sonra yeniden benzer bir pozisyon ile karşı karşıya kalarak taraftarlarını korkutmuştu. Maçın ardından 27 yaşındaki futbolcunun önemli bir problemi olmadığı öğrenildi.

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