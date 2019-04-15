Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın sol beki Martin Linnes, karşılaşmanın 35. dakikasında Victor Moses’in hava topu mücadelesinde yüzüne karşı yaptığı sert müdahele sonucunda acı içinde yerde kalmış ve mücadeleye bandajla devam etmişti.

Norveçli, sahaya geri döndükten sonra yeniden benzer bir pozisyon ile karşı karşıya kalarak taraftarlarını korkutmuştu. Maçın ardından 27 yaşındaki futbolcunun önemli bir problemi olmadığı öğrenildi.

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