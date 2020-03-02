Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana salondaki core stabilizasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra kumda kuvvet ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi.

Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mario Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.