Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor

Galatasaray'da son dakika sakatlık şoku... Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mario Lemina, Trabzonspor maçını tamamlayamadı.

01 Aralık 2019, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da son dakika Mario Lemina gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama'nın ardından Mario Lemina da sakatlandı.

Trabzonspor maçının 18. dakikasında attığı deparın ardından arka adelesinde çekme meydana gelen başarılı oyuncu, ilk devrenin sonuna kadar sahada kaldı. Oyuna devam edemeyen Lemina, ikinci yarının hemen başında yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Lemina'nın durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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