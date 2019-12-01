Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da son dakika Mario Lemina gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama'nın ardından Mario Lemina da sakatlandı.

Trabzonspor maçının 18. dakikasında attığı deparın ardından arka adelesinde çekme meydana gelen başarılı oyuncu, ilk devrenin sonuna kadar sahada kaldı. Oyuna devam edemeyen Lemina, ikinci yarının hemen başında yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Lemina'nın durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray taraftarı çıldırdı: 'Defol git Belhanda!'



