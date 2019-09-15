Galatasaray'da midesi bulandığı gerekçesiyle Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan çıkmak isteyen Mario Lemina’da korkulan olmadı.
Yıldız futbolcunun çarşamba akşamki Club Brugge deplasmanında oynamasına herhangi bir engel bulunmadığı bildirildi.
Galatasaray'da midesi bulandığı gerekçesiyle Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan çıkmak isteyen Mario Lemina’da korkulan olmadı.
Yıldız futbolcunun çarşamba akşamki Club Brugge deplasmanında oynamasına herhangi bir engel bulunmadığı bildirildi.
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