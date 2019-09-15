Galatasaray'da Mario Lemina dönüyor

Galatasaray’da Kasımpaşa maçının ilk yarısında midesindeki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Mario Lemina’nın Brugge deplasmanında forma giymesinde bir engel bulunmadığı belirtildi.

15 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Galatasaray'da Mario Lemina dönüyor

Galatasaray'da midesi bulandığı gerekçesiyle Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan çıkmak isteyen Mario Lemina’da korkulan olmadı.

Yıldız futbolcunun çarşamba akşamki Club Brugge deplasmanında oynamasına herhangi bir engel bulunmadığı bildirildi. 

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