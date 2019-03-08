Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Mariano ülkesine dönüyor!.. Galatasaray'da 2.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülen Brezilyalı sağ bekin menajeri, Fluminense ile masaya oturdu.

Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Mariano, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Fluminense'ye geri dönmeye çok sıcak bakıyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Kaynak: Takvim