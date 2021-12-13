Savunmanın bel kemiği Marcao'nun hafif bir sakatlığı bulunuyordu. Bu anlamda Brezilyalı stoperin, Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alıp, almayacağı ise merak konusuydu. 25 yaşındaki futbolcu, kamp kadrosuna alındı. “Kulüpten yapılan açıklamada Marcao'nun durumuyla ilgili “Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ileilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek” ifadelerine yer verildi.

Ryan Babel bu kez yedek

UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya ilk 11'deçıkan Ryan Babel, bu kez Sivasspor karşılaşmasında yedek soyunacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın gidişatına göre Hollandalı yıldıza süreverecek. Babel, 22 maçta 1 gol ve1 asistlik performans sergiledi.









İki takım arasında 31.randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Kırmızı-Beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan’ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

4 maçtır kazanamıyor

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de son dönemde sergilediği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Cim Bom, bu süreçte Fenerbahçe 'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle10 puan aldı. Aslan geridekalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ilekarşılaştı ve 2-2 beraberekaldı.







