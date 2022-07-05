Galatasaray ’da kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlayan ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Marcao için İstanbul’da transfer zirvesi gerçekleşecek.

Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi Sevilla ile Rus devi Zenit, İstanbul'da pazarlık masasına oturacak.

Sevilla ilk teklif olarak 8.5 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus, Zenit ise 12 milyon Euro önerdi.

İspanyol ekibiyle yarın görüşecek olan Galatasaraylı kurmaylar, rakamın toplamda 15 milyon Euro’ya çıkarılmasını isteyecek.

Sevilla eğer kulübün talep ettiği rakamı önermezse, Aslan bu kez de İstanbul’da Zenit Kulübü ile masaya oturacak. (Hürriyet)







