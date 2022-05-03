Kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyen Marcao, hafif sakatlığına rağmen, ligde bir sonraki mücadele olan Başakşehir maçında sahada olmaya hazırlanıyor. Brezilyalı savunmacının, takımın ligdeki durumu veya hedefi ne olursa olsun, arkadaşlarının maçları kazanması için son düdüğe kadar mücadele etmeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi. Galatasaray 'da Marcao'nun 1 maçlık cezası biterken, sarı kart cezalısı durumuna düşen Emre Kılınç ise Başakşehir deplasmanında görev yapamayacak.