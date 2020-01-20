Galatasaray'da Marcao şoku

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcao, Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

20 Ocak 2020, Pazartesi 06:36 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Marcao şoku

Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber... Aslan’da Luyindama’nın yokluğunda Donk’la birlikte savunmanın kilit isimlerinden biri olan Marcao, Denizlispor karşılaşmasında sınırdaydı.

İlk yarının başlarında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yaptığı faul sonrası sarı kart gören Brezilyalı stoper, hafta içi Türkiye Kupası’ndaki Rizespor rövanşında oynayabilecek, ancak Süper Lig’de Konya ile deplasmandaki kapışmada cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Onun yokluğunda eldeki ilk alternatif ise Ahmet Çalık olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...