Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber... Aslan’da Luyindama’nın yokluğunda Donk’la birlikte savunmanın kilit isimlerinden biri olan Marcao, Denizlispor karşılaşmasında sınırdaydı.

İlk yarının başlarında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yaptığı faul sonrası sarı kart gören Brezilyalı stoper, hafta içi Türkiye Kupası’ndaki Rizespor rövanşında oynayabilecek, ancak Süper Lig’de Konya ile deplasmandaki kapışmada cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Onun yokluğunda eldeki ilk alternatif ise Ahmet Çalık olacak.