Galatasaray'da Marcao rüzgarı devam ediyor

Galatasaray'ın 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao, takıma çabuk uyum sağladı. Brezilyalı stoper, Alanyaspor maçında gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 07:19
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Galatasaray'da Marcao rüzgarı devam ediyor

Cim Bom’un yeni transferlerinden Marcao, Alanya maçında da takımın en iyisiydi. Savunmada neredeyse hatasız oynayan Brezilyalı stoper, özellikle topla çıkışlarda hareket kazandırdı ve sık sık sorumluluk alıp, defans hattına liderlik etti.

4 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Chaves’ten gelen Marcao, yeni partneri Luyindama’yla da çok fazla uyum sorunu çekmedi. Luyindama özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve sert futboluyla dikkat çekti.

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