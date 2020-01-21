Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, son oynanan Yukatel Denizlispor maçında da sarı kart gördü ve bu sezon 3. kez cezalı duruma düştü. 1996 doğumlu oyuncu bu sezon 8 sarı 1 kırmızı kart ile en çok kart gören oyuncu konumunda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor'dan Pedro Henrique ise 4 kez sarı kart ve 2 kez kırmızı kart gördü ve marcao ile birlikte 3 kez cezalı duruma düşen bir başka oyuncu oldu.

Süper Lig'de en çok kart gören futbolcular

Marcao 8 sarı kart - 1 kırmızı kart (3 kez cezalı duruma düştü)

S. Diarra 8 sarı kart

Oğuz Ceylan 8 sarı kart

Hakan Özmert 8 sarı kart

Ceyhun Gülselam, Murawski, Sio, Aytaç Kara 7 sarı kart

Caner Erkin 6 sarı kart - 1 kırmızı kart

Pedro Henrique 4 sarı kart - 2 kırmızı kart (3 kez cezalı duruma düştü)

Marcao bu sezon tüm resmi maçlarda 11 sarı kart - 1 kırmızı kart gördü

Marcao bu sezon lig maçlarında 8 kez sarı kart ve 1 kez kırmızı kart görürken Ziraat Türkiye Kupası'nda Ç.Rizespor karşısında bir sarı kart ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki sarı kart gördü. Marcao geçen sezon 21 resmi maçta 6 sarı kart görmüştü.

Fatih Terim'in stoper alternatifi azaldı

Marcao'nun yine cezalı duruma düşmesi ve Luyindama'nın uzun süreli sakat olması üzerine Fatih Terim Konyaspor mücadelesi için stoper bölgesinde Donk ve Ahmet Çalık dışında alternatifi kalmadı. Emir Bayram'ın bu maçta yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



