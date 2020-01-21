Galatasaray'da Marcao pişmanlığı
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, son oynanan Yukatel Denizlispor maçında da sarı kart gördü ve bu sezon 3. kez cezalı duruma düştü. 1996 doğumlu oyuncu bu sezon 8 sarı 1 kırmızı kart ile en çok kart gören oyuncu konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, son oynanan Yukatel Denizlispor maçında da sarı kart gördü ve bu sezon 3. kez cezalı duruma düştü. 1996 doğumlu oyuncu bu sezon 8 sarı 1 kırmızı kart ile en çok kart gören oyuncu konumunda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor'dan Pedro Henrique ise 4 kez sarı kart ve 2 kez kırmızı kart gördü ve marcao ile birlikte 3 kez cezalı duruma düşen bir başka oyuncu oldu.
Süper Lig'de en çok kart gören futbolcular
Marcao 8 sarı kart - 1 kırmızı kart (3 kez cezalı duruma düştü)
S. Diarra 8 sarı kart
Oğuz Ceylan 8 sarı kart
Hakan Özmert 8 sarı kart
Ceyhun Gülselam, Murawski, Sio, Aytaç Kara 7 sarı kart
Caner Erkin 6 sarı kart - 1 kırmızı kart
Pedro Henrique 4 sarı kart - 2 kırmızı kart (3 kez cezalı duruma düştü)
Marcao bu sezon tüm resmi maçlarda 11 sarı kart - 1 kırmızı kart gördü
Marcao bu sezon lig maçlarında 8 kez sarı kart ve 1 kez kırmızı kart görürken Ziraat Türkiye Kupası'nda Ç.Rizespor karşısında bir sarı kart ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki sarı kart gördü. Marcao geçen sezon 21 resmi maçta 6 sarı kart görmüştü.
Fatih Terim'in stoper alternatifi azaldı
Marcao'nun yine cezalı duruma düşmesi ve Luyindama'nın uzun süreli sakat olması üzerine Fatih Terim Konyaspor mücadelesi için stoper bölgesinde Donk ve Ahmet Çalık dışında alternatifi kalmadı. Emir Bayram'ın bu maçta yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru